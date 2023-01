News Milan, mercato | Maldini scatenato: doppio colpo, uno è vicinissimo

In questo periodo stanno circolando tante news di mercato in ambiente Milan. Maldini - negli ultimi tempi parecchio criticato per le ultime sessioni di calciomercato - continua il suo lavoro di scouting alla ricerca di profili interessanti. In questo momento, il dt rossonero si starebbe muovendo soprattutto per alcuni gioielli particolarmente intriganti. Andando ancor più nello specifico, ci sarebbero due nomi in cima alla lista del Diavolo.