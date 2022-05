Milanisti, ritorna il miglior corso di giornalismo sportivo in Italia

Torna su IlMilanista, il più grande corso in Italia di giornalismo sportivo digitale. Ecco tutto quello che devi sapere

Potrai partecipare a numerosi lezione tenute da grandi professionisti del mondo del giornalismo, ma abbiamo deciso di chiamare per questa occasione anche due ex calciatori italiani.

Oltre a loro ci sarà Francesco Repice , voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto", che vi racconterà aneddoti e segreti della radiocronaca. Insieme a lui anche Stefano Mattei, che terrà lezioni sul giornalismo televisivo, Roberto Maccarone, esperto della SEO, che vi spiegherà come indicizzare un sito internet e Niccolò Siciliani, che vi mostrerà tutti i trucchi dei social media, ormai fondamentali anche per i giornalisti sportivi.

Se vuoi occupare uno dei 5 posti rimasti, entra subito nella lista d'attesa. Sarai ricontattato per primo e potrai scoprire tutto sul nostro corso di giornalismo. Entra ora nella lista d'attesa. Oltre ad essere ricontattato per primo, chi entrerà nella lista d'attesa avrà a disposizione bonus esclusivi, che non verranno ripetuti in seguito.