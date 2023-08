Il Fenerbahçe continua a puntare forte un centrocampista del Diavolo

In queste ore sembrerebbe che il Fenerbahçe non si sia arreso, e fosse all’arrembaggio per portare in Turchia il centrocampista rossonero. I rossoneri cercano di non cedere all'incursione Turca

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan sembrerebbe non volersi fermare qua, ed è possibile che la società rossonera possa fare qualche altro movimento a centrocampo, in base anche a quello che succede agli attuali interpreti. In queste ore infatti sembrerebbe che il Fenerbahçe non si sia arreso, e fosse all’arrembaggio per portare in Turchia Rade Krunic.

Accordo contrattuale con il club — Il centrocampista 30enne sembra avere già un accordo contrattuale con la squadra Turca, ma resta comunque da convincere il club rossonero. Il Milan non vorrebbe vendere il giocatore, che resta un tassello importante per il tecnico Pioli, visto il cambio totale dei volti nel centrocampo. Attenzione però, che se il Fenerbahçe alzasse un po’ l’asticella dell’offerta, e arrivasse intorno ai 10 milioni di euro più bonus, a quel punto si potrebbe aprire una possibilità per fare un altro acquisto. Il tutto ovviamente condito con l'accordo del giocatore Bosniaco.

Come verrà sostituito — I rossoneri in caso di cessione di Krunic, a questo punto potrebbe optare per una scelta diversa dai centrocampisti acquistati finora, e potrebbe ipoteticamente andare ad acquistare un regista di centrocampo in sostituzione a Bennacer. Ovviamente la società meneghina non vuole farsi cogliere impreparata, e starebbe già sondando il terreno per il sostituto del Bosniaco. Il nome trapelato in queste ore sembrerebbe essere appunto, quello del classe 97' Maxime Lopez del Sassuolo. Il giocatore sembra essere un nome in uscita per società Emiliana, si attendono dunque sviluppi importanti in casa Milan.