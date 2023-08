Verrà svelata giovedì 17 agosto, la terza maglia del Milan 23/24

L'ultima anticipazione su esvaphane.com della terza maglia del Milan per la stagione 2023-24. Giovedì ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo kit

L'ultima anticipazione su esvaphane.com della terza maglia del Milan per la stagione 2023-24 non lascia dubbi. Giovedì ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo kit, "It's a work of heart".Il club rossonero ha scritto sui propri canali social "E' un opera di cuore".

Terzo Kit rossonero — Un capolavoro artistico a tinte viola, verdi e azzurri, un miscuglio di tonalità mai visti prima in tutti questi anni. Il Milan e Puma, stanno per annunciare nei prossimi giorni la terza divisa da gioco per la nuova stagione 2023-24. Molto probabilmente i rossoneri vestiranno la nuova maglia già lunedì sera allo stadio Dall'Ara di Bologna, per la prima gara della nuova stagione.

L'anteprima del kit è arrivata durante il week-end appena concluso. Sul video pubblicato dalla Media House del Milan c'è come protagonista Rafa Leao, ma a parte l'intreccio di colori che si notano nei pochi secondi di video non si individuano altri dettagli. Sembra che da mesi circolino su vari social e sul web, foto simili tra di loro, e più o meno veritiere sulla terza maglia 2023-2024. Si dovrà attendere la mattinata di Giovedì 17 agosto per l'ufficialità del nuovo kit non resta dunque che attendere.