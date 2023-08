Il Milan lavora al vice-Giroud: Ecco i nomi se dovesse partire Colombo

I rossoneri sembrerebbero a caccia del vice-Giroud . Il Milan avrebbe già messo gli occhi su due alternative in caso di partenza di Lorenzo Colombo . L'attaccante classe 2002 avrebbe messo in seria difficoltà il club, e soprattutto il tecnico Stefano Pioli .

Colombo vice-Giroud?

Il Milan riflette sul ruolo di vice-Giroud. Al momento in rosa ci sono Divock Origi, che è in uscita ma continua a rifiutare Turchia e Arabia perché vorrebbe tornare in Premier, Noah Okafor, e Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di ritorno dal prestito a Lecce che di fatto mette il club rossonero davanti a un bivio. Furlani e Moncada valutano le offerte che arrivano soprattutto da Genoa e Cagliari. La volontà del club rossonero sarebbe quella di valorizzare ulteriormente il giovane attaccante dopo l'esperienza a Lecce, e quindi il prestito al momento sembra ancora la pista più probabile. Quindi se Colombo lascerà i cancelli di milanello, bisognerà sostituirlo, e in questo senso la società rossonera come riporta La Gazzetta dello Sport, si sta già tutelando con un paio di nomi.