Atletico Madrid-Milan, il Messia(s) rossonero regala una speranza

Grandissima prestazione del Milan che espugna il Wanda Metropolitano grazie al gol nel finale di Messias. Qualificazione ancora possibile.

Redazione Il Milanista

Partita di grande carattere quella di stasera del Milan. La squadra di Pioli ha dimostrato di poter competere decisamente a questi livelli. Ha avuto sempre in mano la partita, giocando con grande intensità e determinazione. Vittoria per 1-0 grazie al gol nel finale di Junior Messias. In virtù della vittoria del Liverpool sul Porto, i rossoneri possono ancora raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale nell'ultima giornata.

Primo tempo

Inizio di gara molto fisico con contrasti duri. Primo tempo in cui il Milan ha avuto in mano il pallino del gioco, schiacciando gli spagnoli nella propria metà campo ma senza creare veri e propri pericoli. Subito uno spavento al 3', quando De Paul all'interno dell'area ha concluso in porta trovando una grande risposta di Tatarusanu, ma l'argentino ex Udinese era in posizione di fuorigioco. I rossoneri reagiscono tre minuti più tardi, con una bella incursione in area di Brahim Diaz, ma lo spagnolo strozza troppo il tiro. Sicuramente la squadra di Pioli ha giocato i primi 45' con grande personalità, nonostante non abbia creato occasioni da gol importanti.

Secondo tempo

Ripresa di gioco con l'Atletico che ha provato ad alzare il baricentro nei primi minuti, ma i rossoneri sono riusciti a riprendere immediatamente in mano il controllo del gioco. Occasione al minuto 62, con una punizione di Theo Hernandez che trova la testa di Kjaer, ma il danese colpisce alto sopra la traversa. Tre minuti dopo infortunio per Giroud e ingresso in campo per Ibrahimovic. Vicino al gol Bakayoko al 72', ma il suo tiro è ribattuto da Savic. Gol che arriva al 87', quando Kessiè mette un gran cross dalla sinistra per il colpo di testa vincente di Messias. Spavento nel finale con un tiro ravvicinato di Cunha che però finisce fuori. Il Milan conquista tre punti fondamentali e può ancora sperare negli ottavi di finale.