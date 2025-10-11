Rabiot parla dopo il gol in Nazionale: sentite che ha detto

"Il secondo gol ha fatto la differenza e sono felice di averlo segnato qui, aveva un significato speciale per me"

Adrien Rabiot è tornato protagonista anche con la maglia della Francia. Il centrocampista, autore di un gol nella vittoria contro l’Azerbaigian nelle qualificazioni al prossimo Mondiale, ha commentato la partita ai microfoni di TF1, con parole riportate da RMC Sport. «Non è mai semplice affrontare squadre che si chiudono con un 5-4-1 — ha spiegato il giocatore della Juventus —. In certi momenti siamo stati un po’ lenti, ma alla fine li abbiamo costretti a correre e siamo riusciti a trovare gli spazi. In gare così serve tanta pazienza». Poi, la soddisfazione per il risultato: «Era fondamentale vincere e ci siamo riusciti. Il secondo gol ha fatto la differenza e sono felice di averlo segnato qui, aveva un significato speciale per me». Guardando già avanti, Rabiot ha aggiunto: «Adesso ci attende la sfida in Islanda. Se portiamo a casa i tre punti, la qualificazione sarà praticamente certa. Ma sarà un’altra storia, una partita completamente diversa».