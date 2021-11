Buone notizie da Milanello: due giocatori recuperano per dopo la sosta

Da Milanello arrivano buone nuove in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Redazione Il Milanista

A due giorni dal derby della madonnina terminato in parità sull'uno a uno, arrivano buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda il Milan. La squadra rossonera allenata da Stefano Pioli recupererà infatti due pedine importanti in vista della ripresa della Serie A fissata dopo la pausa per le Nazionali.

Ecco di chi si tratta

Le due pedine in questione sono Junior Messias e Alessio Romagnoli. I due giocatori recupereranno in questi dieci giorni di pause per le Nazionali e Stefano Pioli potrà averli finalmente a disposizione. Per Alessio Romagnoli si è trattato di un infortunio da poco mentre Junior Messias sarà un vero e proprio uomo in più visto che il giocatore ex Crotone non è mai stato a disposizione del tecnico rossonero ex Bologna.

Le aspettative per Junior Messias erano altre

In estate Paolo Maldini ha comprato Junior Messias dal Crotone per dare la possibilità a Stefano Pioli di avere un uomo di qualità in più in una zona nevralgica del campo come quella della trequarti. Le prestazioni del giocatore brasiliano nel corso della sua prima stagione in Serie A con il Crotone erano state ottime e le aspettative di tutti i tifosi milanista erano conseguentemente alte. Complice qualche infortunio di troppo, invece, la stagione di Junior Messias non è mai nemmeno iniziata. Di fatto dopo la sosta Stefano Pioli avrà un giocatore offensivo in più a sua disposizione.

I tifosi si augurano che ora possa mostrare tutte le sue qualità

Ciò che ora si augurano tutti dalle parti di Milanello è che Junior Messia possa finalmente ingranare. Il suo contributo alla causa rossonera è fino ad ora stato nullo per cause che non dipendevano da lui e i tifosi del diavolo non vedono l'ora di vederlo all'opera. Non vede l'ora nemmeno Paolo Maldini che in estate ha impiegato non poche forze per strapparlo alla folta concorrenza che si era creata.