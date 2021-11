Pioli: “Bicchiere mezzo pieno, squadra coraggiosa”

Parla Stefano Pioli dopo il triplice fischio di Milan-Inter, ecco che cosa ha detto il tecnico rossonero sul pareggio nel derby

"Penso di sì poi basta vedere la differenza di età media c’è tra noi e l’Inter nell’undici titolare. Ora ci giochiamo le partite con più convinzione. Poi l'Inter è sicuramente tra le più forti del campionato e qualche difficoltà ci sta. In alcune situazioni meglio loro, in altre noi".

Rebic? Ha caratteristiche importanti per la squadra, per noi è importantissimo. Avevamo bisogno di lui, anche perché a Leao abbiamo tirato il collo in queste settimane e si è visto che era meno brillante del solito, nonostante abbia dato tutto per la squadra".