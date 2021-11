Pioli: “Meglio la ripresa, risposta di carattere. Derby? Vado a vedere l’Inter”

Pareggia il Milan 1-1-, in casa con il Porto di Sergio Conceiçao. Primi punti in Champions League per i rossoneri di Stefano Pioli, ma che in realtà servono davvero a poco. La qualificazione al prossimo turno sembra essere davvero compromessa a questo punto, anche se questa sera Liverpool e Atletico Madrid, si affronteranno in Inghilterra.