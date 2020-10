Mazzola: “C’è un solo modo per portare a termine il campionato”

MILANO – L’ex capitano dell’Inter Sandro Mazzola, intervistato dai microfoni de Il Mattino, ha parlato della situazione confusa che sta attraversando il calcio per via del Covid-19: “Ai calciatori va detto ciò che non è più rinviabile e che è sotto gli occhi di tutti: per portare a termine il campionato bisogna restare tutti in ritiro, o ‘in bolla’ come dicono adesso. Non vedo altre soluzioni. Fossi io il presidente dell’AIA, prenderei l’iniziativa di chiamare i capitani delle squadre e cominciare a ragionare su quella che è la strada per uscire fuori da questa enorme confusione. La via da seguire è quella di isolarsi almeno fino alla fine dell’anno: soltanto così si potrebbe evitare il taglio degli stipendi e la sospensione del campionato”.