Guerra (OMS): “Bisogna aggiornare il protocollo, attendiamo proposte dalla Federazione”

MILANO – Contattato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Ranieri Guerra, vicedirettore dell’OMS e membro del Comitato Tecnico-Scientifico, si è espresso sul protocollo in vigore per il calcio e che sta facendo molto discutere ormai da una settimana: “Sarebbe auspicabile che la Fifa studiasse un protocollo comune. Poi le situazioni nel mondo sono diverse: una cosa ora è giocare in Francia con ventimila contagi al giorno e un’altra in Italia con cinquemila. Certamente è l’autorità locale che decide. Siamo in attesa di proposte da parte della FIGC. Sappiamo che il calcio non è un mondo a parte, ma purtroppo il protocollo va aggiornato man mano che i numeri sui contagi cambiano. Penso sia opportuno essere flessibili e applicare le indicazioni che di volta in volta la situazione epidemiologica suggerirà”.