Spadafora annuncia: “A settembre tifosi allo stadio, ma…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Rai, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato che a settembre, con l’inizio del nuovo campionato di calcio, i tifosi potranno tornare, seppur parzialmente, allo stadio: “A settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi, sempre però se la curva epidemiologica lo permetterà. Ovviamente uno stadio non verrà riempito come si faceva prima, ma si dovrà rispettare una serie di misure di sicurezza che sono allo studio in queste ore”.

