Criscitiello: “Il protocollo va rispettato, altrimenti ci si ferma a novembre…”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, è tornato a parlare del caso Juve-Napoli e del concreto rischio che il campionato venga di nuovo fermato: “Bisogna rispettare il protocollo, altrimenti questo campionato rischia di finire a novembre e non possiamo permettercelo. Il sistema andrebbe al collasso e ci siamo già vicini. Juventus-Napoli, da protocollo, andava giocata. Il Napoli non si è presentato e la FIGC non può rinviare la decisione. Deve mettere tutto agli atti e far rispettare ciò che c’è scritto. Il rischio è che molte partite verranno rinviate con l’aumento dei casi di Covid ma, come già detto, la Serie A non se lo può permettere. Serve un tavolo urgente tra la Federazione e le Leghe, con il placet del Governo. Poche regole ma chiare, per evitare nuovi casi come quello di Juventus-Napoli”.