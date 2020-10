MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano Tuttosport, Filip Djuricic, fantasista del Sassuolo, ha parlato dell’ambizione di giocare nell’Europa che conta: “Il mio club del cuore resta la Stella Rossa, ma qui sto benissimo. Non so se fra due, tre o quindici anni, ma sono sicuro che il Sassuolo arriverà in Champions League come l’Atalanta. Speriamo di fare in fretta, così ci sarò anche io”.