Cesena, Alessandro Sala: “E’ stato Kessié a consigliarmi di venire qua”

MILANO – Il centrocampista classe 2001 Alessandro Sala, cresciuto nel settore giovanile del Milan, si è trasferito in prestito al Cesena. Nel corso della sua presentazione in conferenza stampa, il ragazzo ha svelato un retroscena riguardante Franck Kessié: "E' stato lui a consigliarmi di venire qua. Franck ha giocato a Cesena un anno e me ne ha parlato molto bene. Nell'ultimo periodo mi ha aiutato tanto e ho deciso di seguire il suo consiglio".