Clamoroso: il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato

MILANO – Ha del clamoroso la decisione presa e ufficializzata da France Football: l’edizione 2020 del Pallone d’Oro non verrà assegnata a causa della pandemia. A comunicarlo è stato lo stesso quotidiano francese: “A circostanze eccezionali corrispondono disposizioni eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d’Oro non verrà assegnato nel 2020, a causa della mancanza di condizioni eque sufficienti”.

