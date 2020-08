Notizie Calcio – Valencia, non paga gli stipendi e propone cambiali

MILANO – Las Provincias, media spagnolo fa il punto sulla delicatissima situazione finanziaria del Valencia. Il club iberico, infatti, è in piena crisi economica, che ha già portato a due sacrifici importanti: Parejo e Coquelin. Ai calciatori è stato proposto di pagare gli stipendi, non ancora saldati della stagione appena conclusa, con delle cambiali con scadenza fissata a settembre 2021.

Opzione che i giocatori hanno rifiutato, ma secondo la fonte il Valencia rischierebbe addirittura di non potersi iscrivere alla prossima stagione calcistica, se non sarà invertita la rotta. Marca, invece, riporta come l’allenatore abbia chiesto ai suoi senatori il massimo impegno nonostante la situazione difficilissima in cui versa il club.

