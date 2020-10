Pescara, Oddo chiama Pato

MILANO – Terminata l’esperienza in Cina, Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, si è svincolato ed è tutt’ora in cerca di una squadra. Nei mesi scorsi il San Paolo, club dove ha iniziato la carriera, sembrava intenzionato a riportarlo in Brasile, ma l’affare è saltato. Di conseguenza il ‘Papero’ è ancora libero di firmare per qualsiasi società e, stando a quel che riporta SerieBnews.com, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Pescara, su indicazione del suo tecnico Massimo Oddo. Quest’ultimo ha giocato con Pato proprio nel Milan ed ora vorrebbe allenarlo sulle sponde dell’Adriatico. Tuttavia l’operazione è molto difficile, sia per le cifre dell’ingaggio, sia perché il brasiliano gradirebbe un ritorno in Italia, ma in Serie A.