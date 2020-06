Tavecchio: “Non ci sono più alibi, il calcio italiano va riformato”

MILANO – Intervento ai microfoni del Gr Parlamento, Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha sottolineato la necessità di attuare una riforma per il calcio italiano: “Dalla prossima stagione non possono esserci più alibi sulla riforma dei campionati. Questa è la madre di tutte le battaglie. Sono sei anni che lo diciamo, adesso non è più prorogabile”.

SULLA RIPRESA DELLA SERIE A – “Il problema era legato ad un fatto economico, se non ripartiva la Serie A c’erano dei problemi enormi per diritti tv, mutualità e questioni che riguardavano le classifiche. Oggi come oggi il calcio è sulla linea di lancio e non lo fermano. Speriamo che la fortuna ci assista, ma sono fiducioso: penso che i campionati andranno avanti e finiranno regolarmente”.

