CT Portogallo: “Ronaldo sta bene, è completamente asintomatico”

MILANO – In conferenza stampa il Commissario Tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato delle condizioni di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Coronavirus: “Sta bene. È andato in isolamento lunedì notte e la mattina successiva si è sottoposto ad un nuovo tampone. È nella sua stanza e dice che vuole giocare, ma ovviamente non potrà partecipare alla sfida contro la Svezia. Comunica con noi dal balcone della camera. È completamente asintomatico, non ha realizzato bene che cosa gli sia successo”.