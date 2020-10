Covid, Nesta: “Bolla difficile per tanti mesi, ma dobbiamo salvare il calcio”

MILANO – Nel corso di una conferenza stampa, Sandro Nesta, ex difensore del Milan oggi allenatore del Frosinone, si è espresso sulla situazione che il calcio sta vivendo per il Covid: “Credo che l’ipotesi della bolla sia molto difficile da attuare per tanti mesi. Ormai ci siamo abituati agli stadi vuoti, ci siamo abituati che ogni tanto ci sarà qualche problema con i tamponi per qualche positività. Questa ormai è la normalità. Tuttavia credo che abbiamo l’obbligo di tenere in vita il mondo del calcio, che per noi è un lavoro. Per farlo però dobbiamo avere l’opportunità di venire a lavorare. Sappiamo che ci sono dei rischi, ma è così per ogni mestiere. Dobbiamo tenere il calcio sano andando al campo, lavorando e giocando le partite”.