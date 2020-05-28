FIGC, Gravina si ricandida: "Playoff? Speriamo non siano necessari"
Parla il numero uno della Federcalcio
Parla il numero uno della Federcalcio
Il commento del presidente federale
Parla il numero uno della Federazione Italiana
Parla il numero uno della Federcalcio
Le parole del numero uno della Federcalcio
Parla il numero uno federale
Le parole del numero uno federale
Le parole dell'ex presidente federale
Le parole del numero uno della Federcalcio
Parla il numero uno della FIGC
Le parole di Gravina a Radio Anch'io Sport, in onda su Radio Rai
Parla il numero uno della Federcalcio Italiana
L'appello del numero uno della Federcalcio italiana al Comitato Tecnico-Scientifico
ADL, presentatosi all'assemblea della Lega Calcio con alcuni sintomi legati al Covid, ha poi scoperto di essere positivo ed ora rischia un'indagine. Ecco il commento del vicepresidente della FIGC.
Parla il numero uno della FIGC
Parla il numero uno della Federcalcio
Parla il numero uno federale
Il commento del presidente federale
Il commento del vecchio presidente della Federcalcio
Ecco il protocollo per la proroga delle scadenze
Le parole del presidente federale
Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio
Confermate le date che erano state rese note negli scorsi giorni
Parla il numero uno della Federazione
Le parole del presidente della FIGC
La nota apparsa sul sito della Figc
Parla il numero uno della Federcalcio
Le parole del numero uno della Federcalcio
Il commento del numero uno della FIGC
Il commento del numero uno della Federcalcio