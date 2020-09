FIGC, Sibilia: “De Laurentiis? Siamo sorpresi, è sempre molto scrupoloso”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Punto Nuovo Sport Show, il vicepresidente della FIGC, Cosimo Sibilia, ha parlato di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli risultato positivo al Covid-19: “La situazione di De Laurentiis ci ha sorpresi molto, perché lui è un uomo estremamente scrupoloso sulla salute. Inoltre la sua società ha affrontato la tragedia legata al virus in maniera puntuale, rigorosa e severa. Ho ricevuto una telefonata poco fa: fortunatamente è negativo l’esito del tampone di Vigorito. Menomale che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi. Spero che anche gli altri presidenti che hanno effettuato il tampone siano negativi (anche Lotito è negativo, ndr). Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima. Inchiesta? Ho letto anche di questo, di un approfondimento in merito a ciò che si è verificato, ma attualmente non ho notizie al riguardo”.