FIGC, Gravina si ricandida: “Playoff? Speriamo non siano necessari”

MILANO – Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano Il Corriere dello Sport, tornando a parlare del tema relativo alla riforma dei campionati e all’eventualità di disputare gli spareggi in Serie A: “Viene prima la riforma del calcio professionistico, semiprofessionistico e dilettantistico. Ad esempio in Serie B si potrebbe cambiare qualcosa per le promozioni e le retrocessioni. Tre promosse e quattro retrocesse fanno sette posizioni calde: un turnover troppo ampio. Poi dobbiamo capire in che modo ristabilire le condizioni di pari opportunità tra i club, senza voler togliere nulla a nessuno. Per quanto concerne i play off, continuo a pensare che possano dare al nostro calcio ulteriore fascino”.

SULL’IPOTESI PLAY OFF E PLAY OUT – “La legge attribuisce alla Federazione il potere di modificare in corso d’opera la formula del torneo. Quindi esiste questa una possibilità. Tuttavia ci auguriamo di non dovervi ricorrere. Siamo già passati nell’occhio del ciclone e stiamo riuscendo a portare avanti le competizioni. Rispettando il protocollo con grande senso di responsabilità, le squadre hanno avuto modo di giocare in sicurezza. Solo una partita è stata rinviata: direi che sinora il bilancio è buono”.

Insomma, l'ipotesi di ricorrere agli spareggi, qualora la situazione epidemiologica non consenta al campionato di proseguire, resta in piedi, ma l'auspicio ovviamente è che la stagione si possa portare regolarmente a termine, disputando tutte le partite in programma sino a maggio. Inoltre, lo stesso Gravina ha annunciato di essersi ricandidato nella speranza di esser rieletto come presidente della FIGC: "Ho depositato stamattina la mia candidatura alla presidenza della Federcalcio".