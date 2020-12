Figc, il presidente Gravina torna a parlare dei playoff

MILANO – Durante un’intervista concessa al quotidiano Il Sole 24 Ore, Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, è tornato a parlare della riforma dei campionati con la possibile introduzione degli spareggi: “Da tempo sto portando avanti un progetto di modifica dei format delle competizioni, affinché diventino più incerte e quindi più attraenti per il pubblico. A tal proposito credo sia molto importante potenziare il meccanismo dei playoff”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<