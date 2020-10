Abete: “Il calcio deve andare avanti, altrimenti ci saranno danni irreparabili”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, ha ribadito la necessità che il calcio vada avanti: “Una nuova interruzione è da scongiurare. Purtroppo abbiamo situazioni gravi anche in altri importanti Paesi europei ma, pur con tutte le preoccupazioni del caso, c’è l’obiettivo che le attività produttive, tra cui anche il calcio, tengano. Altrimenti i danni sarebbero irreparabili per un sistema che già oggi si regge grazie ai diritti tv ma che ha perso molto sul versante degli incassi del botteghino. Come in altri Paesi il calcio professionistico prosegue, così dev’essere anche in Italia”.