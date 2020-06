FIGC, Gravina: “Chi non rispetta il protocollo rischia l’esclusione dal campionato”

MILANO – Nel corso del suo intervenuto dopo il Consiglio Federale, Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio, ha parlato anche delle sanzioni alle quali andrebbe incontro una squadra qualora non rispettasse il protocollo sanitario stilato per la ripresa della stagione: “Sono previste sanzioni che vanno dalla multa a punti di penalizzazione in classifica, fino all’esclusione dal campionato, nel caso in cui ci fosse un atteggiamento mirato ad alterare il risultato sportivo”.

