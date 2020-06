FIGC, Gravina: “Occorre riformare il calcio italiano”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato della necessità di apportare importanti modifiche al sistema calcistico italiano: “Sicuramente si dovranno attuare delle novità. Ora è il momento di dare un senso a questa crisi: dobbiamo creare i presupposti per una vera e propria riforma. In Consiglio Federale ho premesso che non bisogna focalizzarsi soltanto sul numero di squadre che prenderanno parte ai campionati professionistici e dilettantistici, ma occorre capire che tutti insieme abbiamo una grande responsabilità verso l’intero sistema calcio. La riforma deve avvenire soprattutto a livello culturale, ognuno deve fare un passo indietro per poi farne tanti in avanti. E’ una riforma di sistema urgente, non più procrastinabile”.

