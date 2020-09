Stadi, Gravina: “Ci sono le condizioni per una parziale riapertura. Mi fido di Conte, ma…”

MILANO – In occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è tornato a parlare del tema relativo alla riapertura degli stadi: “Mi fido del premier Giuseppe Conte, ma la fiducia chiede risposte in breve tempo. C’è un protocollo e ci sono le condizioni per una riapertura parziale. La Supercoppa Europea sarà un test importante per tutti. Non so se ci sia un pregiudizio nei confronti del calcio. Ci hanno detto di aspettare le scuole, ora spero che i riscontri positivi ci consentano di riaprire gli spalti, anche perché dispiace arrivare dopo altri Paesi, come la Germania”.