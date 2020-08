Gravina: “Tifosi allo stadio? La Supercoppa Europea sarà un passo fondamentale”

MILANO – Il sipario sul nuovo campionato di Serie A si aprirà il 19 settembre: questa è stata la decisione presa oggi dal Consiglio Federale. Con alcune dichiarazioni riportate da TMW ne ha parlato direttamente Gabriele Gravina, presidente della FIGC: “Abbiamo definito i calendari per le date dei campionati. Il 19 settembre partirà la Serie A. Il 26 avrà inizio la B, mentre il 27 la Serie C e la Serie D”.

SUI TIFOSI ALLO STADIO – “Abbiamo presentato la nostra proposta al Comitato Tecnico-Scientifico e siamo in attesa di risposte. E’ un tema molto importante: c’è stato già qualche esperimento che ha portato risultati straordinari dal punto di vista della disciplina. Vedremo come andrà a Budapest, in occasione della Supercoppa Europea: quello sarà un passo fondamentale”.