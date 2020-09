Gravina: “Mille tifosi allo stadio sono pochi. Protocollo? Credo che…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Rai, Gabriele Gravina, Presidente della Federcalcio, ha nuovamente parlato della situazione legata agli stadi: “C’è un’esigenza generale del nostro Paese, ovvero quella di tornare alla normalità. Vogliamo tutti riprendere la cadenza della nostra vita in ogni settore. È necessario tornare a coltivare le nostre passioni. Mille spettatori in uno stadio di calcio sono pochi, ma è comunque importante ripartire, anche in Serie B e C. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità e credo si sia meritato fiducia. Vogliamo riaprire gli stadi a sempre più gente. Protocollo sui tamponi? Il Comitato Tecnico-Scientifico penso che accoglierà la nostra richiesta, allentando la presa magari già in questa settimana”.