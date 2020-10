FIGC, Gravina: “Abbiamo chiesto delle piccole modifiche per il protocollo”

MILANO – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, con alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA è tornato a parlare del protocollo in vigore nel calcio alla luce dell’emergenza sanitaria: “Abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per il protocollo, ma la sua efficacia passa dall’applicazione rigorosa. Voglio inoltre ringraziare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, il cui lavoro è stato determinante per la conclusione della scorsa stagione sportiva e per il proseguimento delle competizioni attuali”.