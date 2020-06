Abete: “Ottimo lavoro di Gravina, esce rafforzato da questi mesi”

MILANO – In un intervento ai microfoni di TMW Radio, Giancarlo Abete, ex numero uno della Figc, si è espresso sul lavoro svolto durante la pandemia dall’attuale presidente federale Gabriele Gravina: “Secondo me esce rafforzato nella capacità di svolgere il ruolo per cui è stato eletto: ha dovuto prendere numerose decisioni delicate, anche in collisione con specifici interessi, ma chi fa il presidente federale deve perseguire quelli giusti: secondo me Gravina lo ha fatto”.

