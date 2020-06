FIGC, Gravina: “Bilancio positivo sulla ripartenza, ma spero nella riapertura degli stadi”

MILANO – Con alcune dichiarazioni raccolte da TMW, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è espresso sulla ripresa del campionato: “Il bilancio è positivo, mi sembra che anche i ritmi stiano crescendo, infatti ieri ci sono stati tantissimi gol. Man mano che si riprenderà il ritmo, il calcio migliorerà anche tecnicamente. Tuttavia manca ancora a mio avviso quel tassello fondamentale: il pubblico allo stadio. Spero che questa epidemia ci consenta in tempi rapidi di poter aprire gli stadi e vivere al meglio lo spettacolo calcistico. Dipende dagli scienziati, noi siamo pronti, ma non abbiamo ancora nessun riferimento per quel che riguarda le tempistiche”.

