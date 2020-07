Figc, Gravina: “Lavoriamo per riportare il 25% dei tifosi allo stadio”

MILANO – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Avvenire’, ribadendo il proprio desiderio di riportare parte del pubblico allo stadio: “Stiamo lavorando affinché i tifosi possano tornare a vivere pienamente l’evento calcistico. Lavoriamo su percentuali, pensiamo oggi ad un 25%. Il problema è la gestione dei flussi. Saremo pronti a ragionare su questo processo nel momento in cui lo stesso CTS ci darà la possibilità di far accedere i tifosi agli stadi”.

