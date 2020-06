FIGC, Gravina: “Mi auguro di rivedere gli stadi aperti, sarebbe un altro bel segnale”

MILANO – Anche il presidente federale Gabriele Gravina, intervenuto sulle frequenze di Radio 24, ha detto la sua sulla possibilità che gli stadi vengano parzialmente riaperti già in questo finale di stagione: “È un auspicio, me lo auguro di cuore. Sto seguendo l’andamento della disponibilità all’interno dei teatri e delle arene per le manifestazioni culturali. È impensabile che, con tutte le precauzioni, in uno stadio da 60 o 80 mila posti, non ci possa essere una percentuale minima di persone. Mi auguro che anche così arrivi un segnale di speranza per il Paese, che ricompenserebbe tanti appassionati di calcio”.

