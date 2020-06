FIGC, Gravina: “Chiederemo di rimuovere la quarantena di squadra”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘elevensports.it’, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare della volontà di rimuovere la quarantena di squadra alla ripresa del campionato: “La curva epidemiologica ci lascia ben sperare, non lo dico solo per il calcio. Se dovesse continuare questo trend, chiederemo al Comitato Tecnico-Scientifico di allentare alcune restrizioni, eliminando innanzitutto la quarantena di gruppo. E’ qualcosa di eccessivo, soprattutto se si vuole riaprire anche a sport amatoriali”.

