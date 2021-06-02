Napoli Calcio | Venerato spaventa tutti: "Il Barcellona affonda il colpo"
Il noto giornalista di Radio Rai Ciro Venerato spaventa i tifosi partenopei, il Barca sarebbe interessato ad un big azzurro
Il noto giornalista di Radio Rai Ciro Venerato spaventa i tifosi partenopei, il Barca sarebbe interessato ad un big azzurro
Tutte le altre si stanno rinforzando, il Napoli non può continuare a restare fermo: ecco quello che potrebbe essere il primo colpo
Le ultime novità sul mercato degli Azzurri con un grande possibile colpo all'orizzonte per rinforzare il centrocampo
Le ultime novità sul mercato del Napoli, che si muove in varie direzioni secondo le richieste del neo tecnico Spalletti
Il ds Giuntoli vuole accontentare Spalletti che starebbe spingendo per un nome in particolare, forse qualche spiraglio ora c'è
Il tecnico toscano ha chiesto un nome in particolare, ma Giuntoli ha pronte due alternative al preferito di Spalletti
Il noto esperto di mercato si pronuncia sulla situazione degli Azzurri, rivelando una verità piuttosto scomoda
ADL vuole cominciare a regalare qualcosa di concreto al tecnico Luciano Spalletti, ecco cosa avrebbe in mente il patron degli Azzurri
Le novità sul Napoli, con il Presidente De Laurentiis e il DS Cristiano Giuntoli chiamati a risolvere dei problemi piuttosto importanti
Le ultime novità sul mercato del Napoli, in piena evoluzione con il cambio sulla panchina fra Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso.
Il ds dei partenopei sta cominciando a fare sul serio, nel mirino un nuovo nome per il centrocampo del Napoli
Il tecnico di Certaldo avrebbe fatto una richiesta precisa alla società, un nome che solletica le fantasie di tante big
Il club Azzurro deve vendere prima di pensare ai nuovi arrivi. Ecco due nomi che paiono ormai vicinissimi all'addio.
Un Napoli orange? Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino 4 talenti della del campionato olandese
Le novità sul mercato del Napoli, in evoluzione dopo la sostituzione dell'ex tecnico Gennaro Gattuso e l'arrivo di Luciano Spalletti.
Finalmente arriva una novità positiva per Spalletti, che può cominciare a pensare alla formazione del prossimo anno
La dirigenza partenopea dovrà fare i conti con la partenza di Bakayoko, sarebbero due gli obiettivi principali degli Azzurri per sostituirlo
Sono tanti i calciatori in rosa che potrebbero salutare la campania, ma ne è spuntato uno totalmente a sorpresa
Il Napoli si potrebbe ritrovare con un tesoretto da 60 milioni di euro. De Laurentiis e Giuntoli hanno le idee chiare su come investirlo
Un centrocampista del Napoli potrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato. De Laurentiis apre alla cessione, ma chiede 60 milioni
L'ex tecnico dei partenopei avrebbe messo nel mirino tre calciatori della rosa del Napoli, vediamo di chi si tratta
Il tecnico toscano ha le idee chiare su che tipo di rinforzi ottenere dalla società: due alternative di livello
Il Napoli è al lavoro per allestire la miglior rosa possibile per Spalletti, acquisti sì, ma anche cessioni. Ecco le ultime di calciomercato
Il tecnico toscano potrebbe presto abbracciare il primo rinforzo per la rosa dei partenopei, il giocatore si sarebbe sbilanciato
Le ultime novità sul mercato del Napoli, in piena evoluzione dopo il cambio in panchina fra Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti
L'arrivo di Ancellotti a Madrid ha scatenato Florentino Perez verso il club partenopeo, Giuntoli agirà di conseguenza
Il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi esterni d'attacco. De Laurentiis, per questo, è al lavoro per assicurarsi il campione di Tuchel
Il Napoli di Luciano Spalletti inizia a prendere forma, anche se dal mercato dovranno arrivare diversi rinforzi, piace Boga del Sassuolo
Le ultime novità di giornata sul mercato del Napoli, in piena evoluzione dopo il cambio in panchina fra Gattuso e Spalletti
Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo, ecco i 10 nomi che la società azzurra sta seguendo per accontentare Spalletti