Calciomercato Napoli – Spalletti esulta: “Ha già detto sì”

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli porterà diversi cambiamenti nella rosa partenopea. Il reparto che potrebbe essere più rivisto rispetto al periodo in cui sotto il Vesuvio c’era Gennaro Gattuso, è sicuramente il centrocampo. Con i possibili addii di alcuni giocatori che non hanno trovato spazio nella precedente gestione tecnica e che non sembrano adatti a quella attuale. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli si vorrebbe cautelare, aggredendo il mercato in entrata. In particolare ci sarebbe un nome sul quale si vorrebbe chiudere in tempi brevissimi<<<