Calciomercato Napoli – Obiettivo complicato, ma arriva una buona notizia

E' scoppiato il caso Osimhen in Francia. I soldi versati dal Napoli al Lille non si trovano, ma la società di Aurelio De Laurentiis è del tutto estranea alla vicenda e questo può permettere agli azzurri e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di potersi concentrare esclusivamente sul calciomercato. Luciano Spalletti si aspetta una rosa completa il prima possibile, magari già durante il ritiro, in modo da poter lavorare in assoluta tranquillità. Far acquisire i suoi schemi ai suoi nuovi calciatori. Tanti i nomi fatti, in tutti i ruoli, ma la priorità resta la fascia mancina<<<