Calciomercato Napoli – Nel mirino 4 colpi dall’Eredivisie: ecco chi sono

Il Napoli guarda al mercato olandese. Non una novità, perché in passato la squadra partenopea ha attinto proprio alla Eredivisie per rinforza la sua rosa. E' stato il caso di Arek Milik, così come di Irving Lozano, ma anche Dries Mertens, acquistato dal PSV Eindhoven nel 2013. La società azzurra vuole replicare questi colpi, in modo da regalare a Luciano Spalletti una rosa ancor più competitiva, per centrale la qualificazione alla Champions League nella prossima stagione. Diversi i giocatori messi sotto la lente d'ingrandimento del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo il Corriere dello Sport questo Napoli vuole rinforzarsi in ogni reparto<<<