Calciomercato Napoli – ADL ha deciso: in due partiranno subito

Il Napoli è al lavoro su più fronti per regalare a Luciano Spalletti una squadra che possa permettergli di tornare subito in Champions League. La società azzurra, nella persona del Presidente Aurelio de Laurentiis e in quella del Direttore Sportivo Giuntoli, è infatti impegnata sia relativamente al mercato in entrata, sia a quello in uscita. Il diktat del Presidente però è stato chiaro: prima cedere qualche esubero e fare cassa, poi pensare a rinforzare la rosa. Ecco dunque i due nomi che paiono già pronti a lasciare la città di Napoli<<<