Calciomercato Napoli – Sarri torna in panchina: tre azzurri nel mirino

Torna in Serie A Maurizio Sarri. Torna dopo un anno sabbatico, suo malgrado, fermo ad aspettare l'occasione giusta che si è presentata solo dopo l'addio di Simone Inzaghi alla prima squadra della capitale. Ha ceduto il Comandate, alla corte di Claudio Lotito, alla voglia di tornare in panchina e alla possibilità di allenare 'nel tempo', visto il contratto biennale con opzione per un ulteriore anno nella Capitale. I biancocelesti hanno voglia di ripartire, una rivoluzione, e chi meglio di Sarri per avviare un nuovo progetto tecnico? E il tecnico toscano ha accettato, voglioso di tornare ad insegnare e far vedere il suo calcio, come accaduto nella sua avventura a Napoli. E il tecnico proprio agli azzurri, la sua ex squadra, sta guardando per il mercato.