Calciomercato Napoli – Obiettivo Boga, ma non solo: altri 4 nomi nel mirino

Archiviata l'era Gennaro Gattuso, il Napoli si preparare ad accogliere Luciano Spalletti, il nuovo allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis. Cambia la guida tecnica, ma non cambia l'obiettivo. Gli azzurri correranno per centrare un posto in Champions League. Tanti i nomi accostati al direttore sportivo Cristiano Giuntoli nell'ultimo periodo, è indubbio che il dirigente sia già al lavoro per accontentare il nuovo allenatore. Un colpo per reparto, questo è stato preventivato per il mercato del Napoli, nella prossima sessione estiva. Si parte dall'attacco<<<