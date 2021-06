Calciomercato Napoli – ADL sogna il campione dei Blues

Il Napoli è un cantiere in costruzione. Aurelio de Laurentiis, infatti, dopo aver perso la qualificazione alla prossima Champions League, ha chiuso il ciclo degli ex tecnici rossoneri nominando alla guida del suo club l'ex nerazzurro Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo avrà il gravoso compito di rifondare il club e riportarlo in vetta. Un compito non facile anche perché i mancati introiti della Champions hanno portato il Presidente a chiudere i rubinetti e mettere in ordine il bilancio. Una mossa che porterà all'addio di qualche big del Napoli. Gli indiziati sarebbero Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano e Lorenzo Insigne.Niente paura, ADL sarebbe comunque pronto a rimpiazzare le eventuali cessioni eccellenti con nomi da urlo<<<