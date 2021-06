Calciomercato Napoli – ADL ha fretta, vuole evitare l’asta internazionale

Continua ad evolversi rapidamente il mercato del Napoli. Il Presidente Aurelio de Laurentiis insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sono al lavoro per regalare rinforzi di qualità al neo tecnico Luciano Spalletti. Gennaro Gattuso, ex allenatore azzurro, lascia un'eredità pesante. Con una qualificazione in Champions mancata infatti, il Napoli è una squadra in parte da ricostruire. Moralmente e fisicamente. Nessuno si aspettava la debacle con la "Fatal Verona" all'ultima giornata. Ecco dunque che si pensa a volti nuovi per gettare una ventata di freschezza dalle parti di Castelvolturno. Su tutti stuzzica molto un talentuoso centrocampista<<<