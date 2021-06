Calciomercato Napoli – Sprint Giuntoli, che occasione dalla Premier!

Grandi sconvolgimenti all'orizzonte in casa Napoli. Luciano Spalletti si è appena insediato sulla panchina azzurra al posto di Gennaro Gattuso. Il mercato dei partenopei, seppur con il rilancio del progetto grazie ad una nuova guida tecnica, almeno per eventuali acquisti di primo piano, dipenderà dalle cessioni. Partenze che, però, per ora restano tutt'altro che scontate, considerando la crisi economica globale. In entrata bisognerà dunque essere bravi a sfruttare le opportunità che si presenteranno man mano. Una di queste, bussa proprio in queste ore alla porta di De Laurentiis.