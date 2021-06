Calciomercato Napoli – Nuovo numero 10? Spalletti fa il nome

Nuovo fantasista per i partenopei

Si guarda intorno Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Si guarda intorno perché la prossima sessione di calciomercato è alle porte e il dirigente vuole regalare una rosa ancora più competitiva a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo non sta certamente fermo a guardare, ha le idee chiare sui profili che vorrebbe all'ombra del Vesuvio. Tanti i nomi accostati agli azzurri nell'ultimo periodo, rinforzi per tutte le zone del campo, anche in virtù delle possibili partenze che dovranno essere rimpiazzate.L'ultimo nome però lo ha fatto direttamente Spalletti, ed è un calciatore della Fiorentina.