Calciomercato Napoli – Rivoluzione azzurra, ecco chi rischia l’addio

Il Napoli è al lavoro. Dopo aver scelto e annunciato il nuovo allenatore è tempo di mercato per la squadra partenopea. Nuovi arrivi sì, ma non solo. Gli azzurri vogliono allestire la miglior rosa possibile per il nuovo tecnico. Per riuscire ad arrivare però ai 'gradi sogni' come Rodrigo De Paul, Marcelo Brozovic o Marcos Senesi, c'è da operare qualche cessione. Calciatori attualmente fuori dai piani di Luciano Spalletti, che saranno rimpiazzati nel migliore dei modi, secondo le indicazioni della nuova guida tecnica e le intuizioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Vediamo insieme il borsino del mercato in uscita del Napoli con tutte le percentuali aggiornate dei possibili partenti<<<